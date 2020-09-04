Koronavirüs salgının damga vurduğu 2020’de Fransa Açık’ın ertelenmesi ve Wimbledon’ın iptal olmasıyla tenisseverler ilk Grand Slam heyecanını ABD Açık’la yaşadı. Ancak seyircisiz oynanan ve birçok favorinin katılım göstermediği ABD Açık’ta atmosfer eski günleri aratsa da sporcular seyircisiz tribünler önünde mücadelesini sürdürüyor. ABD Açık’ta en büyük sürpriz kadınlarda yaşandı.

Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Fransız Caroline Garcia’ya 6-1, 7-6’lık setlerle 2-0 yenilerek, ikinci turda ABD Açık’a veda etti. Erkeklerde 1 numara Djokovic, Büyük Britanyalı rakibi Kyle Edmund karşısında ilk seti kaybetse de korttan 3-1 galip ayrıldı, 3. tura çıktı.