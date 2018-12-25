PlayStation yılbaşı indirimleri başladı

3 Ocak tarihine kadar sürecek olan yılbaşı indirimleri çerçevesinde PlayStation®4 Pro’nun fiyatı 3699 TL’den 2799 TL*’ye düşüyor. Futbol hayranları içinse bünyesinde bu sene Şampiyonlar Ligi modunu da barındıran FIFA 19’un yer aldığı PlayStation®4 1 TB FIFA 19 paketi ise 2999 TL’den 2199 TL*’ye iniyor.

Oyunların dünyasına girmenizi sağlayan PlayStation VR ile henüz tanışmamış olanlar için de PS VR sahibi olmanın tam zamanı. İçerisinde PS VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation®VR paketi ise 2699 TL’den indirim süresi boyunca 1799 TL*’ye iniyor.

Bu indirimlere ek olarak oyunların fiyatları da yılbaşı indirimleri kapsamında indirime giriyor. Marvel’s Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human ve Gran Turismo Sport™ oyunları 3 Ocak tarihine kadar kampanyalı fiyatlarla satılacak. Ayrıca Sony Eurasia’nın dağıtımını gerçekleştirdiği NBA 2K19, WWE 2K19, GTA V, NBA 2K Playgrounds 2 ve L.A. Noire oyunları da 11 Ocak tarihine kadar indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

Yılbaşı indirimleri kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar:

Marvel’s Spider-Man 249 TL*

God of War 199 TL*

Detroit: Become Human 139 TL*

Gran Turismo Sport™ 139 TL*

NBA 2K19 249 TL*

WWE 2K19 219 TL*

GTA V 169 TL*

NBA 2K Playgrounds 2 149 TL*

L.A. Noire 99 TL*