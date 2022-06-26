PlayStation Store’da indirimler dikkat çekiyor

Yılın bazı dönemlerinde toplu indirimler sunan PS Store, Yaz Ortası İndirimleri ile de büyük fırsatlar sunmaya başladı. Oyun fiyatlarının gittikçe arttığı bir dönemdeyiz ve böyle bir dönemde bir oyun satın almak pek mümkün olamayabiliyor. Yine de oyunlardan mahrum kalmamak isteyenler için dijital oyun mağazaları zaman zaman toplu indirimler yapıyor. PS Store için bir indirim kampanyası daha devreye girmiş durumda. Yüzlerce oyunu kapsayan PS Store Yaz Ortası İndirimleri, şu sıralar bir oyun almak isteyen PlayStation oyuncularının incelemek isteyeceği kataloglardan.

İndirime giren pek çok oyun olsa da bazı oyunlar indirim oranlarıyla ve kaliteleriyle öne çıkıyor.

İndirimde yüzlerce oyun olsa da en çok dikkat çekenler şu şekilde:

FIFA 22 PS4: 700 TL > 119 TL

FIFA 22 PS5: 800 TL > 240 TL

DEATHLOOP Deluxe Edition: 639 TL > 255.60 TL

Assasin’s Creed Valhalla PS4 & PS5: 470 TL > 188 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY: 219 TL > 43.80 TL

The Forest: 162.50 TL > 65 TL

Far Cry 6 Ultimate Edition PS4 & PS5: 959 TL > 383 TL

Rainbow Six Extraction Deluxe Edition: 499 TL > 249.50 TL

DayZ: 439 TL > 263.40 TL

Call of Duty: Modern Warfare: 469 TL > 234 TL

Kaynak: shiftdelete