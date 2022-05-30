PlayStation State Of Play tarihi açıklandı!

Sony, meşhur PlayStation etkinliği State of Play’in ne zaman yapılacağını açıkladı. Önceki etkinliklere göre daha erken bir tarihi seçen Sony, PlayStation 5 ve PS VR 2 için beklenen bir sonraki oyunları hakkında açıklamalarda bulunacak.

Sony, State of Play için 3 Haziran Cuma gününü seçtiğini açıkladı. State of Play kapsamında “PlayStation dünyasına yönelik 30 dakikalık duyurular ve yeni özellikler” açıklayacağını söyledi. Japon teknoloji devi, ayrıca bu hamlesiyle rakibi Xbox’ın da önüne geçmiş oldu. Microsoft, Xbox ve Bethesda etkinliğini 12 Haziran’da gerçekleştirecek.

Sony tarafından yayınlanan son blog yazısında, etkinlik tarihine ek olarak bazı detaylar da ortaya çıktı. Üçüncü taraf stüdyolar ile yaptığı iş birliklerinden büyük oyunlar bekleyen Sony, ayrıca ilginç olarak PS VR2 için de bazı sürprizler vereceğini söyledi.

Etkinlikte dikkat çeken yapımlar hiç şüphesiz yeni PlayStation 5 oyunları olacak. 2022’de piyasaya sürülmesi beklenen God of War Ragnarok ve Naoki Yoshida’nın oyunculara bu yıl çıkarma sözü verdiği Final Fantasy 16 etkinliğin baş tacı olacak gibi duruyor.

Sony’nin açıklamasına göre, PlayStation VR2 için geliştirilmekte olan birden fazla oyunlara “hızlı bir bakış” sunulacak.

Bu devasa yapımlara ek olarak üçüncü taraf stüdyoların da bazı dikkat çeken oyunları gelecek. Aksiyon-macera oyunu Little Devil Inside ve cyberpunk tarzı bir dünyada geçen Stray çok beklenen diğer oyunlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: shiftdelete