Playstation Plus Nisan ayı oyunları çıktı!

Sony'nin Playstation Plus abonelik sistemine üye olan oyun severlere her ay bedava olarak oyunlar sunduğu sisteminin Nisan ayı oyunları belli oldu. İlk olarak sızıntılar ile ortaya çıkan bu haberin ardından, firma yaptığı açıklama ile Nisan 2020 döneminde bedava olarak sunulacak olan oyunların listesini resmi olarak paylaştı. Üstelik bu ay sistemi kullanan oyuncuları son derece memnun edecek yeni oyunlara yer verildiğini görüyoruz.

Playstation Plus, Nisan ayı oyunları resmi olarak açıklandı

Yapılan açıklamaya göre Nisan 2020 dönemi için oyun severlere Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 oyunları bedava olarak verilecek. Geçtiğimiz ay oyuncuları Shadow of Colossus ile sevindiren Sony, bu ay Playstation efsanelerinden biri olan Uncharted 4 ile karşımıza çıkıyor. Tabi şimdiye kadar bu klasiği oynamadıysanız iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Uncharted serisinin Nathan Drake'in baş rolde yer aldığı son oyunu olan Uncharted 4 bir nevi karakterin hikayesine de nokta koymuştu. Nathan Drake'in en büyük maceralarından birisini yaşadığımız yapım, özellikle grafikleri ve her zaman olduğu gibi yüksek temposuyla da beğeni toplamıştı. Ralli oyunlarının son dönemde çıkan en iyi örneklerinden biri olan Dirt Rally 2.0 ise yarış severlerin büyük bir keyifle oynayacağı yapımların başında geliyor.

Yeri gelmişken her iki oyunun da 7 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında bedava olarak indirilebileceğini hatırlatalım. Yani 7 Nisan'a kadar geçtiğimiz ay verilen Shadow of Colossus ve Sonic Forces'i indirmediyseniz, hala vaktiniz var demek.