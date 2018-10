PlayStation Plus Kasım 2018 oyunları yanlışlıkla sızdırıldı!

Resmi PlayStation Plus sayfasında, her iki remaster oyunu Yakuza Kiwami ve Bulletstorm Full Clip Edition, “Kasım ayı ücretsiz PS4 Oyunları” başlığı altında göründü. Ancak daha fazla bilgi yer almadı.

Oyunların erken duyurulması Sony’nin planları arasında olmasa gerek çünkü PlayStation Plus Ekim ayı oyunları Friday the 13th ve Laser League her zaman olduğu gibi ay sonunda, 26 Eylül’de duyuruldu.

Yine 29 Ağustos’ta Destiny 2 ve God of War III Remastered Eylül ayı ücretsiz oyunları olarak açıklandı.

Yakuza Kiwami, Yakuza 6: The Song of Life adlı son oyun da dahil olmak üzere birçok oyunu kapsayan ikonik ilk Yakuza’nın yenilenmiş bir versiyonu. Oyun Japon yeraltı dünyasından ilk oyunun kaliteli bir şekilde elden geçirilmiş hali.

Bulletstorm: Full Clip Edition ise Gearbox Software tarafından yayınlanan 2011 yapımı Bulletstorm’un güncellenmiş bir versiyonu. Bulletstorm: Full Clip Edition, son derece eğlenceli, komik, üst düzey bir nişancı oyunu ve harika bir remaster. (psoyun.com)