PlayStation Plus Ekim ayı oyunları belli oldu!

Ekim ayı PlayStation Plus üyeleri için biraz korku dolu geçecek gibi görünüyor. Spor malzemelerine olan merakıyla bilinen ikonik katil Jason Voorhees, Friday the 13th: The Game ile PlayStation Plus oyuncularını gerilime sürükleyecek. Aylık oyun koleksiyonunun diğer PS4 oyunu ise: Laser League.

Friday the 13th: The Game

Gun Media’nın ikonik film serisinden uyarladığı Friday the 13th: The Game, yedi genç lise öğrencisini manyak bir katilin karşısına çıkaracak.

Crystal Lake‘in talihsiz kurbanlarından biri olmak ya da hokey maskesini takarak çaresiz gençleri avlamaya başlamak… Her iki tarafın da güçlü ve zayıf yönleri var. Palalı katilseniz, kurbanlarınızı avlamanıza yardımcı olacak özel güçleriniz ve yetenekleriniz olacak. Kurbanlardan biriyseniz, takım çalışmasının gücü ile birlikte hareket edeceksiniz.

Laser League

PlayStation Plus Ekim ayı koleksiyonunun diğer oyunu Laser League. Bağımlılık yaratan OlliOlli kaykay serisinin arkasındaki stüdyonun geliştirdiği Laser League; basit bir refleks testi olarak başlayan ve hızlı, derin bir stratejik takım gösterisi haline gelen, rekabetçi, çok oyunculu bir oyun.

2v2 ya da 3v3 oyunun temel amacı basit: rakibi ortadan kaldırılmak. Öncelikle oyun stilini saldırı, savunma veya taktiksel olarak tanımlayarak yetenekler arasından seçim yapın. Daha sonra arenaya girerek rakiplerinizi tuzağa düşürüp ortadan kaldırmak için sahada lazer noktalarının kontrolünü ele geçirin.

PS Plus bonus oyunu: Knowledge is Power





PlayStation Plus’ta ailenizle ve arkadaşlarınızla oynamanız için mükemmel bir oyun daha var: Knowledge is Power yeniden sizlerle. Sadece akıllı cihazınızı alın, sekiz karakterden birini seçin ve bir selfie çekin, ardından zirveye yarışı için çılgın bir mücadele sunan, en fazla beş kişiyle çeşitli başlıklarda soruları cevaplayacağınız Bilgi Piramidi’ne tırmanın.

Dualshock kontrol cihazlarınızı indirin. PlayLink oyunu olan Knowledge is Power için akıllı telefonunuzdan başka bir şeye ihtiyacınız yok.

PlayStation Plus Ekim 2018 oyunları

PlayStation Plus, bu ay PS Vita ve PS3 için ek dört oyun sunuyor ve bunlardan üçünü PS4’ünüz için indirebilirsiniz:

Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Knowledge is Power (PlayStation Plus bonus – PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)

Ekim ayının PlayStation Plus oyunlarını 2 Ekim’den itibaren PlayStation Store‘dan indirebileceksiniz. Bu sırada Eylül ayı oyunlarını elde etmek için hala şansınız var:

Destiny 2 (PS4)

God of War III: Remastered (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus – PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR uyumlu)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director’s Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)





Kaynak: Psoyun.com