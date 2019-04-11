PlayStation için beklenen özellik bu hafta geliyor!

Sony’nin PlayStation Blog’unda yayınlanan raporla ilgili sosyal medya direktörü Sid Shuman, “PSN’deki çevrimiçi kimlik değişikliği özelliğinin bugün tüm PlayStation kullanıcılarına resmi olarak başladığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Çevrimiçi kimlik isminizi bir web tarayıcı aracılığı ile değiştirebileceksiniz ve bu özellik bugünden itibaren kullanıma sunuluyor.” dedi.

Sony’nin isim değiştirme ile ilgili geç karar alması bir çok kullanıcı tarafından sert bir şekilde eleştiriliyordu. Böylece artık, kullanıcı adınızı değiştirebilecek, çok önceden koyduğunuz ve şu an kullanmaktan memnun olmadığın ID’den kurtulabileceksiniz.

Xbox sahipleri söz konusu özelliği uzun bir süredir kullanabiliyordu. Fakat özellik Xbox sahipleri için ücretli olarak sunuluyordu. Sony’nin bu özelliği ileride ücretli bir seçenecek haline getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmezliğini koruyor. Bu arada özellikten sadece PS4 kullanıcılarının yararlanabileceğini belirtelim.(ShiftDelete)