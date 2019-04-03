PlayStation geri ödeme yapacak!

İade şartları, iade ettiğiniz içeriğin türüne göre değişecek. PS Plus ve PS Now gibi abonelikler haricinde kullanılmış olan içerikler kesinlikle iade edilemeyecek.

Peki PlayStation geri ödeme nasıl yapacak?

Ön siparişlerde, geri ödemenizi almak için satın alma tarihinden itibaren 14 gününüz olacak. Ancak bir kural daha var. İçeriği indirmemiş ve oynamamış olmanız gerekiyor. (Buna beta sürümü de dahildir.) Paranızı geri alma hakkı kazanırsanız, Sony yaptığınız ödeme yöntemi ile size geri ödeme yapacak.

DLC konusunda ise işler biraz daha karmaşık. Öncelikle yine içeriği indirmemiş ve oynamamış olmanız gerekiyor. Bunun haricinde geri ödeme hakkı kazanırsanız dahi bu size para olarak değil, PSN cüzdan kredisi olarak geri ödenecek. Bu krediyi sadece PlayStation Store içinde kullanabileceksiniz. Yine PS Plus ve PS Now abonelikleriniz de cüzdanınıza kredi olarak geri dönecek.

Sony konu ile alakalı olarak “otomatik indirme modunu” kapatmanızı öneriyor. Bu sayede satın aldığınız oyunu otomatik olarak indirmeyecek ve iade etmek istediğinizde sorun yaşamayacaksınız.

Söz konusu uygulama şu anda US PSN kullanıcıları için kullanılabilir durumda. Diğer ülkelerin bu uygulamadan ne zaman faydalanmaya başlayabilecekleri ise henüz belli değil. (ShiftDelete)