Sony, PlayStation fiyatlarında indirime gitmeye karar verdi. Yarıyıl tatil kampanyası kapsamında PlayStation 4 Pro'nun fiyatı 3199 TL olarak belirlenirken, iki adet DualShock 4'e sahip olan 1 TB kapasiteli PS4 ise 2499 TL'den alıcısını bekliyor.

Aynı paralelde PlayStation VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi de indirime girdi ve fiyat 2699 TL'den 1799 TL'ye kadar düştü. Ancak fiyatı düşen sadece oyun konsolları olmadı. Bazı PS4 oyunlarında da kayda değer fiyat düşüşleri oldu.

NBA 2K19, WWE 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, Carnival Games ve GTA V, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 21 Mart tarihine kadar indirimli fiyatlardan satılacak. Just Cause 4 ise 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri indirimli tavsiye edilen satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

DHA