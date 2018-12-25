PlayStation fiyatları düşüyor

3 Ocak tarihine kadar sürecek olan yılbaşı indirimleri çerçevesinde PlayStation 4 Pro’nun fiyatı 3699 TL’den 2799 TL’ye düşüyor. Futbol hayranları içinse bünyesinde bu sene Şampiyonlar Ligi modunu da barındıran FIFA 19’un yer aldığı PlayStation 4 1 TB FIFA 19 paketi ise 2999 TL’den 2199 TL’ye iniyor.

İçerisinde PS VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi ise 2699 TL’den indirim süresi boyunca 1799 TL’ye iniyor.

Bu indirimlere ek olarak oyunların fiyatları da yılbaşı indirimleri kapsamında indirime giriyor. Marvel’s Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human ve Gran Turismo Sport oyunları 3 Ocak tarihine kadar kampanyalı fiyatlarla satılacak. Ayrıca Sony Eurasia’nın dağıtımını gerçekleştirdiği NBA 2K19, WWE 2K19, GTA V, NBA 2K Playgrounds 2 ve L.A. Noire oyunları da 11 Ocak tarihine kadar indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

DHA