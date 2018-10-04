PlayStation FIFA 19 Continental Cup 2018’i sunacak

Bu ilk resmi FIFA 19 Şampiyonası turnuvası ve dünyanın dört bir yanındanki en iyi 32 FIFA oyuncusu için önemli bir fırsat. EA Sports FIFA 19 Global Series Playoff’larına katılma şansına sahip olanlar para ödülüne ek olarak 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali‘nde İspanya, Madrid’e gezi şansı yakalayacaklar.

Eleme etkinlikleri, 6-14 Ekim tarihleri arasında boyunca gerçekleşecek. Sadece 32 oyuncu Fransa’nın Paris kentindeki Continental Cup 2018‘e gidebilecek. Continental Cup, Twitch, Twitter, YouTube ve Facebook’tan canlı olarak yayınlanacak.

Katılımcılar aktif bir PlayStation Plus üyeliğine ve FIFA 19’un bir kopyasına sahip olmalılar. Katılımcılar 16 yaş üstü ve aşağıdaki ülkelerde yasal ikameti olmalı:

Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

Her bölge, Paris Oyunları Haftası’na gidebilecek bir eleme turuna sahip olacak. Elemeler, FIFA 19 Ultimate Team Friendly Seasons Oyun modunu temel alacak ve tek eleme, en iyi 3 formattında oynanacak. Her turnuva toplam 2048 oyuncuya sahip olabiliyor. Continental Cup sırasında katılımcılar 2 mağlubiyet alırlarsa elenecekler, 2 galibiyet alırlarsa yükselecekler.





Ödül havuzu aşağıdaki gibi ve toplam 50.000 Euro:

1. sıra – 20000 Euro

2. sıra – 10000 Euro

3. – 4. sıra – 4000 Euro

5. – 8. sıra – 2000 Euro

9– 16. sıra – 500 Euro

Ayrıca kazananlar FIFA Pro puanları ile ödüllendirilecek.

1. sıra – 850

2. sıra – 450

3. – 4. sıra – 315

5. – 8. sıra – 150

9. – 16. sıra – 110

17. – 32. sıra – 80

Kaynak: Psoyun.com