Geçtiğimiz günlerde Türkiye dahil tüm dünyada satışa sunulan PlayStation Classic, beraberinde 20 klasik oyunla geliyor. Oyuncular diledikleri oyunu seçip oynayabiliyor; HDMI kablosuyla monitör veya televizyona bağlanabildiğinden kurulumu da hayli kolay ve ilk PlayStation sürümünün tasarımıyla bu retro sürüm hemen hemen aynı; tek fark boyutları ve işlevsiz CD ROM kısmı.

Diğer yandan Sony'nin cihazın içine normalde yapamayacağınız ayarlara el atabileceğiniz bir menü gizlediği ortaya çıktı.

Bunun için önce;

Öncelikle konsola bir USB klavye bağlamanız gerekiyor.

İlginç bir biçimde menüyü şu an Logitech ve Corsair klavyelerle açabiliyorsunuz.

Menüden oyunu seçtikten ve PS logosunu gördükten hemen sonra ESC butonuna basıyorsunuz.

Tam bu aşamada çeşitli ayarları yapabileceğiniz menü karşınıza çıkıyor.

Videoyu yükleyen YouTuber, ayarlarla cebelleşirken oyunların çalışmaz hale gelebileceği kadar işlerin karıştığından bahsediyor. Bu anlamda eğer konsola sahipseniz, bu ayarların ne olduğunu iyice araştırmadan pek de kurcalamamakta fayda olduğunu belirtelim.

DHA