PlayStation Awards 2018, 3 Aralık’ta gerçekleşecek!

Öncelikle, PlayStation Awards 2018 Asya bölgelerinde satılan oyunları temel alıyor. Bir milyonun üzerinde satışa ulaşan oyunlar Platin, yarım milyondan fazla satışa ulaşan oyunlar Altın Ödüller alacak (geçen yıl 2 milyonu aşan Minecraft’a Double Platinum Ödülü almıştı).

Ayrıca en iyi üç PSN oyunu için PlayStation Network Ödülü, PlayStation VR Ödülü, Bağımsızlar & Geliştirici Ödülü ve Japonya ve Asya’daki PlayStation kullanıcıları tarafından seçilecek en iyi 10 oyunun yer alacağı Kullanıcının Seçimi Ödülü sahiplerini bulacak.

Japonya ve Asya bölgesi için PlayStation Network hesabı olan oyuncular şu anda oylama sitesine giderek, en iyi olduğunu düşündüğü 5 oyuna oy verebiliyorlar. Ayrıca yorum ekleyebiliyor ve diğer seçmenlerin yorumları da oylayabiliyorlar. En çok oylanan yorumlara sahip kullanıcı, PlayStation 4 Pro ve PlayStation VR ödül paketi alacak.