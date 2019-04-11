PlayStation 5 özellikleri sızdırıldı

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, şimdiden merakla beklenmeye başlandı. Mart 2020’de tanıtılması ve Kasım 2020’de satışa sunulacağı söylenen PlayStation 5’in bugün de özellikleri sızdırıldı.

11 Nisan 2019, Perşembe 12:00
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PlayStation 5 özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre PlayStation 5’te Xbox One S’te olduğu gibi geriye uyumluluk olacak. Muhtemelen bu uyumluluk PlayStation 1’i bile kapsayacaktır. Ayrıca fiziki PS4 ve PS3 oyunları PlayStation 5’e takarak oynanabilecek.

Sony, yeni nesilde de mimari değiştirmemek için tercihini AMD’den yana kullanacak. PlayStation 5’te özelleştirilmiş 7nm üretim süreci ile üretilen 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemci yer alacak. Grafik biriminde ise yine özelleştirilmiş 7nm ile üretilen 14 teraflops gücünde GPU yer alacak.

Söylenene göre Ray tracing özelliği PlayStation 5’te de yer alacak. 4K ve 8K (upscale) desteği olacak olan PS5, 24 GB GDDR6 RAM ile gelecek. Bunun 4 GB’ı işletim sistemi tarafından kullanılacak.

2 TB HDD – NAND Flash ile gelmesi beklenen PS5 ile PS VR 2’nin de tanıtılması ve Dualshock 5’in direkt olarak VR için tasarlanacağı söyleniyor.

Kaynak: Donanım Günlüğü

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