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PlayStation 5 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

Sony'nin gelecek yıl satışa sunması beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 nasıl olacak? Bugünün konsollarından büyük farkları olacak mı?

24 Ocak 2019, Perşembe 10:59
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PlayStation 5 nasıl olacak? İşte muhtemel özellikleri

PS5’in çipleri, AMD’nin ‘Gonzalo’ kod adlı yeni nesil işlemcilerinden olacak. Cihazda, PS4 Pro gibi 8 çekirdekli işlemci bulunacak. Bu işlemciler muhtemelen yeni nesil AMD Zen 2 mimarisine sahip olacak. İşlemcilerin en kötü ihtimalle Zen+ mimarisine sahip olması bekleniyor.

Oyun konsolu her durumda PS4 Pro’dan çok daha üst düzey performansa sahip olacak. İşlemcilerin hızı ise 3.2 GHz civarında olacak.

Grafik işlemcisinin en az 1GHz hızında olacağı iddia edilirken, AMD’nin yeni geliştirdiği Navi mimarisini bu cihazda kullanıp kullanmayacakları henüz bilinmiyor.

DHA

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