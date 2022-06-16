PlayStation 5 cephesinde büyük yenilik

Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki dönemde Sony tarafından düzenlenecek etkinlikte yeni PlayStation 5 Pro kontrolcüsü tanıtılabilir. Üstelik Xbox Elite kontrolcüsüne benzer bir şekilde modüler analog tuşlarına sahip olacak.

Raporda adı geçen PlayStation 5 Pro kontrolcüsü, Sony’nin deyimiyle gerçek profesyonellere hitap ediyor. Ayrıca iddiaya göre şirket, Haziran ayı bitmeden bu etkinliği düzenlemeyi düşünüyor. Hatta God of War: Ragnarök’ün çıkış tarihinin de bu brifingde açıklanacağı belirtiliyor.

İlgili raporu yayınlayan kaynaklar, konuyla ilgili herhangi bir görsel paylaşımı yapmasa da prototip görüntülerinin kendilerine ulaştığını teyit ediyor. Tabii her ne kadar modüler yapısı gereği Xbox Elite gibi olacağını söylesek de tasarım olarak PlayStation 5’in standart kontrolcüsüne benzeyecek.

Yani aslında karşımıza çıkacak ürün, PS 5 kontrolcüsünün analog kısımlarının çıkartılabildiği ve yerine farklı tuşların yerleştirilebildiği bir hali diyebiliriz. Ayrıca bu yeni cihaz PC tarafıyla da tam uyumluluk içerisinde olacak.

Kaynak: shiftdelete