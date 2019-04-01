PlayStation 4, 6.51 güncellemesi yayınlandı!

Sony, PlayStation 4’ler için yayınladığı bu güncellemeyi tüm dünyanın kullanımına sundu. Siz de PS 4 sahibiyseniz bu güncellemeyi kurabilirsiniz. Firma, daha önce yayınladığı 6.50 sürümünde iOS cihazlara “Remote Play” desteği eklemişti.

Ancak 6.51 sürümü, bir önceki sürüm gibi yenilikler içermiyor. Güncelleme, çeşitli kararlılık iyileştirmeleri ve hız konusunda yapılan geliştirmeleri kapsıyor. Bunlar dışında bir kaç küçük iyileştirme bulunuyor.

6.51 sürümü, 463 MB boyutunda olup, sisteminde oyunlardan dolayı az yer kalan oyun severleri zorlayacak. Güncellemeyi indirmemeniz durumunda bazı özelliklerden yararlanamayacağınızı belirtelim.

Kullanıcıların heyecanla beklediği ve Sony’nin yaptığı açıklama ile geliştirdiğini duyurduğu “rumuz değiştirebilme” özelliği ise 6.51 sürümü ile de gelmedi. Bu özelliğin önümüzdeki güncellemeler ile birlikte yayınlanması bekleniyor. (Shift>Delete)