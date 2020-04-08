Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı

Sattığı iç çamaşırlı fotoğrafları ile yılda yaklaşık 1 milyon dolar kazanan playbol modeli Iryna Ivanova , Instagram'da iç çamaşırlı paylaşım yapıp takipçilerine "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz? O zaman biomdaki bağlantıya tıklayın" başlığı ile paylaştı.

Bağlantıya tıklayan takipçileri, ücretli sosyal medya fenomenleri ile canlı sohbet yapılan ücretli bir siteye yönlendirildi.

Bağlantıya tıklayan kullanıcılar bağlantıda ummadıkları bir şey ile karşılaşınca tepki gösterdiler. Bazı kullanıcılar ise, modelin fotoğrafına mükemmelsiniz, sizinle günlerce izolasyonda kalabilirim yorumlarını yaptı.

Iryna, Rusya'da doğdu daha sonra ailesi ile Ukrayna'da yokluk içinde bir çocukluk geçirdikten sonra 15 yaşındayken Amerika'ya taşındı.

Amerika'da bir fotoğrafçının kendisine iç çamaşırı ile poz vermesini teklif etti.

Verdiği pozla tanınan model 2011 yılında Playboy magazin dergisine poz veren modeller arasına girdi.

Iryna, daha önce kendisine çok para kazandıran, Amerika ve İngiltere'de ev sahibi olmasına ve kimseye muhtaç olmamasını sağlayan göğüsleri ile gurur duyduğunu söylemişti.