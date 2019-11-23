Play-Off’ta kuralar çekildi

Avrupa Şampiyonası’nın 60. yıl dönümü nedeniyle tarihte ilk kez 12 farklı ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak EURO 2020’ye direkt gitmeyi başaran Türkiye’nin yer alacağı organizasyona Play-Off’tan katılacak takımlar için kura çekimi dün yapıldı. Elemelerde gruplarını ilk iki sırada bitiren 20 takımın yanı sıra son 4 biletin sahibi, Uluslar Ligi’ndeki A, B, C ve D gruplarında 4’er takımın tek maç üzerinden yarı final ve final oynamasıyla belli olacak. Yarı finaller 26 Mart 2020’de, finaller 31 Mart 2020’de yapılacak. Seribaşı takımların ev sahibi avantajıyla çıkacağı yarı finallerde; A Grubu’nda İzlanda-Romanya (YF1), Bulgaristan-Macaristan (YF2), B Grubu’nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda (YF1), Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti (YF2), C Grubu’nda İskoçya-İsrail (YF1), Norveç-Sırbistan (YF2), D Grubu’nda Gürcistan-Belarus (YF1), Kuzey Makedonya-Kosova (YF2) karşı karşıya gelecek.

30 Kasım’da Bükreş’te...

A ve C gruplarında 2. yarı (YF2) finalde kazanan, B ve D gruplarında 1. yarı (YF1) finali kazananlar grup finali maçına ev sahipliği yapacak. Buradan çıkacak 4 takım da, 30 Kasım’da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleşecek kura çekiminde son torbada yer alacak. 4 torbanın yer aldığı ve üçüncü torbada bulunan Türkiye’nin, bu rakiplerden biriyle de karşılaşma ihtimali bulunuyor.