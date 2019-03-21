Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Maça etkili başlayan ev sahibi Maccabi, ilk çeyreği 23-19 üstün tamamlarken ilk yarıyı da 45-36'lık skorla önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte 21-14 periyot üstünlüğüyle Zalgiris, maça tekrardan ortak oldu.

Son çeyreğe 59-57 geride giren Zalgiris, maçın bitimine 11 saniye kala Walkup'ın serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle karşılaşmayı 83-85 kazanmayı başardı.

Normal sezonun bitimine 3 maç kala galibiyet sayısını 13'e çıkararak Play-Off potasıyla arasında 1 galibiyetlik fark bırakmak isteyen Maccabi, bu sonuçla 12 galibiyette kalırken Zalgiris de rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemiş oldu.

Maccabi'de Scottie Wilbekin ve Tarik Black 18'er sayıyla maçın en skorer isimleri olurlarken Yovel Zoosman da 10 sayıyla oynadı.

Zalgiris'te son dönemin formda isimlerinden Leo Westermann 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken maçı kazandıran serbest atış isabetlerinin sahibi Thomas Walkup da 14 sayı üretti.



