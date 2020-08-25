Platini sonrası Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turlarını geçemedik!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme aşamasında Beşiktaş , PAOK ile deplasmanda karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçta başarılı olan takım bir üst tura geçecek ve iki tur daha atlarsa grup aşamasına kalacak. Temsilcilerimiz son yıllarda ön eleme turlarını geçip grup aşamasına kalmakta çok zorlandı. 2009-10 sezonu başında dönemin başkanı Michel Platini tarafından getirilen şampiyonlar yolu ve lig yolu statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı elemeleri geçemedi! En son 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldık...İşte detaylar

HAZIRLAYAN: TOLGA KURU / Fanatik.com.tr

11 sezondur elemeleri geçemiyoruz

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında elenen Medipol Başakşehir ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 11 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda dönemin UEFA Başkanı Michel Platini tarafından değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamadı.

2008-09 sezonunda Fenerbahçe başardı ama Galatasaray elendi

En son Fenerbahçe 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında başarılı olup gruplara kaldı. Fenerbahçe önce 3.Ön Eleme turu aşamasında MTK Bupadeşte'yi ardından Partizan'ı eleyip gruplara kalmış ancak diğer temsilcimiz Galatasaray daha 3.Ön Eleme turu aşamasında Steaua Bükreş'e elenip iki takımla katılma şansını kullanamamıştı

2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi

Temsilcilerimiz 2007-08 sezonunda iki takımla Şampiyonlar Ligi grup aşamasında boy göstermişti. Fenerbahçe, 3. Ön Eleme turu aşamasında Anderlecht karşısında kazanıp gruplara kalmış, Beşiktaş ise önce Sheriff ardından Zurich takımlarına eleyip grup aşamasına gelmişti. Fenerbahçe sözü geçen sezon çeyrek finale kadar gitmişti

Beşiktaş ve Başakşehir çok yaklaştı

Beşiktaş, 2014-15 sezonunda önce Feyenoord takımını elemiş ardından play-off aşamasında Arsenal ile eşleşmişti. İlk maçta 0-0 berabere kalan Beşiktaş deplasmanda iyi oynamasına rağmen 1-0 kaybedip son anda elenmişti. 2017-18 sezonunda ise Başakşehir önce Club Brugge takımını eleyip ardından Sevilla ile eşleşmişti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Başakşehir deplasmanda maçı 2-2'ye getirmiş son anlarda Emre Belözoğlu'nun şutu direkten dönmese gruplara kalma şansı yakalayacaktı ancak mücadele berabere bitti. Daha ön elemeden gruplara gidebilen Beşiktaş'ın bu sezon iki turu tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynaması bir avantaj olabilir.





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