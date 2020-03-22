Plaquenil nedir? Plaquenil corona virüsü tedavisinde etkili mi?

Romatizmal hastalıkların tedavisinde daha önceden kullanılan Plaquenil’in corona virüsünün tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağı son zamanlarda tartışılan konular arasında yer alıyor. İlaç laboratuvarı Sanofi, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacının corona virüsü (Covid-19) hastalığının tedavisinde başarısını test etmek için ulusal bir araştırma başlatacağını duyurdu. Sanofi'nin Fransa sorumlusu Olivier Bogillot, Plaquenil'in hastaları tedavi etme konusunda "cesaret verici" sonuçlar elde ettiğini vurgulayarak, ilacın tüm etkilerini anlayabilmek için ulusal çapta daha geniş testler yapılacağını açıkladı.

Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, son yıllarda bağışıklık sistemi dışında bacak, romatizma ve eklem ağrılarında da kullanılan Plaquenil ilacının, corona virüsüne iyi gelebileceğini iddia eden ilk doktorlardan biri.

Raoult, tedavi ettiği corona virüsü taşıyan 24 hastanın Plaquenil ilacı almaya başladıktan 6 gün sonra dörtte üçünde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti. Fransa’da Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ilacın klinik denemelerinin “umut vaat edici” olduğunu ve bir çok hastada de başarı sağlandığını belirterek, ilacın bir çok hastada deneneceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran ise bu ilacın verdiği sonuçlarının farkında olduğunu ve daha çok hastada denenmesi konusunda yetkililere gerekli izni verdiğini söyledi.



