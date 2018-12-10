Araç plaka sorgulama, ikinci el araçların alım satımında oldukça önem taşıyan bir konu... Yapılan sorgulama sayesinde araca ait tüm detaylar öğrenilebilir, bu sayede ileride oluşabilecek sorunların da önüne geçilmiş olursunuz. Aracın aynı zamanda poliçe bilgilerini öğrenebilmek de mümkündür. Araç plaka sorgulama için uygulanabilecek dört farklı yöntem vardır. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, e-Devlet, Emniyet Genel Müdürlüğü ve SMS bu yöntemler arasında yer alır. Ancak kısa ve kolay bir arayüze sahip olduğu için için en çok kullanılan seçenek e-devlet kapısıdır. PTT şubelerinden alınan şifre ile kolayca e-devlet sistemine giriş yapılabilir. Ayrıca internet bankacılığı, e-imza, T.C. kimlik kartı gibi farklı yöntemler de giriş esnasında kullanılır.

Araç plakası nasıl sorgulanır?

Çeşitli yöntemler ile plaka sorgulama işlemi yapılabilir. SMS, e-Devlet, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve EGM bu yöntemlerin sorgulama kanallarıdır. Sorgulama neticesinde aracın hangi model olduğu, kasko durumu ve araç çalıntı mı değil mi tespiti yapılır.

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SMS ile araç sorgulama nasıl yapılır?

Öte yandan SMS yoluyla da araç sorgulama yapılabilir. SMS yöntemi, tüm operatörler için geçerlidir. Vodafone, Turkcell, Avea ve Türk Telekom gibi tüm operatörler aracılığıyla 7 TL karşılığında sorgulama yapabilir. Sorgulama sonrası aracın kaskolu, kaskosuz gün sayısı ve trafiğe çıkış tarihi gibi pek çok bilgiye ulaşılabilir. Bunun için "DETAY boşluk PLAKA" yazılarak 5664'e mesaj gönderilmelidir. Araçta değişen parça bilgisi için de "PARCA PLAKA" yazılıp 5664'e kısa mesaj atılmalıdır. Kısa mesaj yoluyla araç plakası dışında trafik ve poliçe bilgilerine de erişilebilir. Aracın plakası değiştirilmiş olsa bile hasar bilgisine ulaşım sağlanır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile araç plaka sorgulama nasıl yapılır?

Sbm.gov.tr internet sitesine giriş yapılarak sorgulama işlemi yapılır. Araç plaka sorgulaması için T.C. kimlik numarası bilgisine ihtiyaç duyulur. Siteye giriş yaptıktan sonra da ana sayfa üzerindeki "Sorgulamalar ve Online İşlemler" menüsü üzerinden sorgulama işlemi tamamlanır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile araç plaka sorgulama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile araç plaka sorgulama işlemi, "www.egm.gov.tr" internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine girdikten sonra "Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama" bağlantısına tıkladıktan sonra, gerekli bilgileri girerek araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz.