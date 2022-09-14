Plaj voleybolunda büyük heyecan

Plaj voleybolunda son yıllarda yaptığı tesislerle birçok uluslararası organizasyonu düzenleyen İzmir, Dikili'de 4 gün U19 Dünya Plaj Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Kadınlar ve erkeklerde 43 ülkenin mücadtele edeceği şampiyona, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Uluslararası Voleybol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek.

Organizasyonda ülkemizi erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilileri, kadınlarda Ecem Aksoy-Doğa Öcal ile Su Şimdim-Ceylin Sayar ikililerinden oluşan milliler temsil edecek. 18 Eylül'e kadar oynanacak ana tablo maçları TVF Voleybol TV'den canlı yayınlanacak. 18 Eylül Pazar günü oynanacak final müsabakaları, saat 09.15 itibariyle D Smart'ın 77'nci kanalından canlı izlenebilecek. (DHA)