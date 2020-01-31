Plaj voleybolunda 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, İzmir’de yapılacak

2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nın, 8-12 Temmuz’da İzmir’de yapılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun Türkiye Voleybol Federasyonu ve Beach-It Bech Sports tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti Avrupa’nın gençlik merkezi haline getirmek için planlamalar yaptıklarını kaydetti.

Soyer, "Yeni dönemin ilk büyük uluslararası turnuvasının müjdesini vermekten çok mutluyuz. Hedefimiz; önemli organizasyonları birer birer İzmir’de yapabilmek ve İzmir’in marka değerini daha da yükseltmek." ifadelerini kullandı.