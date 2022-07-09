A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbol Takımlarımızın mücadele ettiği 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ikinci gün maçları tamamlandı. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da oynanan şampiyonada Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımımız, bugün Slovakya ile oynadığı maçı 2-0, Romanya ile oynadığı maçı da 2-1 kazandı. Kadın Milli Takımımız dün oynadığı Hırvatistan ve Polonya maçlarını 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Grup maçlarını üçüncü sırada tamamlayan Milli Takımımız klasman sıralama maçı oynayacak.

Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımımız da bugün oynadığı ilk maçta rakibi İsveç'i 2-1 mağlup ederken, Almanya ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti. Erkek Milli Takımı dün oynadığı Polonya ve Çek Cumhuriyeti maçlarını 2-1'lik skorlar ile kazanmıştı. Milli Takımımız gruptaki son maçında yarın saat 16.15'te Romanya ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı final maçları oynayacak. Şampiyona'nın tüm maçları EHFTV'de canlı yayınlanıyor.

Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Esma Adnar, Ümmügülsüm Bedel, İrem Köseler Karaduman, Betül Karaaslan, Ayşenur Sormaz, Elif Yaren Uzun, Reyhan Kaya, Ecem Birben, Funda Baş, Serpil Abdioğlu.

Başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Plaj Hentbol A Milli Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Tahir İlkbahar, Taner Günay, Alperen Başer, Egemen Çakır, Mehmet Emre, Musa Günerler, İsmet Yılmaz, Fatih Çalkamış, Ramazan Mutlu, Murat Enç.