Plaj futbolunda finalin adı belli oldu

ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda yarı finaller oynandı.
Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen yarı finallerde Alanya Belediyespor rakibi Seferihisar Cittaslow takımını 9-7 yenerek finale çıkan ilk takım oldu. Yeşil Erciş Belediyespor takımı ise Karasu Belediye'yi 11-3 yenerek Alanya Belediyespor'un rakibi olmaya hak kazandı.
4 Kasım Pazartesi günü saat 13.00 Seferihisar Cittaslow ile Karasu Belediye arasında üçüncülük maçı yapılacak. Saat 15.00'de Alanya Belediyespor ile Yeşil Erciş Belediyespor arasında final maçı yapılacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecektir.
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