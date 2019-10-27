Plaj futbolunda finalin adı belli oldu

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Çin temsilcisi Meizhou Hakka ve Brezilya temsilcisi Flamengo finale çıktı.

Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan yarı finalin ilk mücadelesinde Çin temsilcisi Meizhou Hakka, İran temsilcisi Shahin Khazar'ı 9-1 yendi. İkinci yarı finalde ise Brezilya temsilcisi Flamengo, İspanya temsilcisi Levante'yi 7-5 mağlup etti. Alanya Belediyespor takımı ise Rusya'yı temsil eden Krylia Sovetov takımı 7-4 yendi.

Alanya Belediyespor takımı 5'incilik maçı için Almanya temsilcisi Roctocker Robben takımıyla karşılaşacak. Final maçı ise Çin temsilcisi Meizhou Hakka ve Brezilya temsilcisi Flamengo arasında oynanacak. Kadınlar finalinde İtalya temsilcisi Pavia Lokrians, Polanya temsilcisi Lady Grembeach Lodz ile karşılaşacak. Final maçının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

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