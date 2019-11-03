Plaj futbolunda çeyrek finaller oynandı

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynandı.
Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen çeyrek finallerde Alanya Belediyespor rakibi By Bross Baranselspor'u 10-0 (hükmen) yendi. Karasu Belediye, Giresun Belediyesi'ni 5-4 mağlup etti. Seferihisar Cittaslow takımı, İskenderun Meydan Fc takımını 13-6 yendi. Yeşil Erciş Belediyespor, Arsuz Belediyesi'ni 9-8 yendi.
Alanya Belediyespor ile Seferihisar Cittaslow ve Karasu Belediye ile Yeşil Erciş Belediyespor takımları yarı finalde mücadele edecek. 4 Kasım Pazartesi günü final maçlarının ardından kupa töreni yapılacak.
FOTOĞRAFLI