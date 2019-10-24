Plaj futbolunda çeyrek final

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup) plaj futbolu turnuvasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Dünyada ilk kez Alanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup) plaj futbolu turnuvasında çeyrek final kuralarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çekti. Üç gün boyunca Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen maçlar sonunda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Meizhou Hakka (Çin)-Real Münster (Almanya), Rostocker (Almanya)-Boca Gdansk (Polonya), Levante (İspanya)-Golsapoosh Yazd (İran), Krylia Sovetov (Rusya)-New Team BS (Belçika), Shahin Khazar (İran)-B.Q.All Star Club (Tayland), Flamengo (Brezilya)-BSC Vybor (Ukrayna), Masafi Al-Wasat (Irak)-Copenhagen (Danimarka), Alanya Belediyespor (Türkiye)-Napoli Patron (Yunanistan) takımları çeyrek finalde eşleşti.

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