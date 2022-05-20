Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 25 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Milliler, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te, Kaya İzmir Thermal Convention Hotel'de toplanacak.
Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor)
Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow)
Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Serbay Can (Seyhan Belediyespor), Mazlum Güneş
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Ozan Yılmaz