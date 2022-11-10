Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 27 Kasım - 2 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya Manavgat'ta gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Kadro; TFF Plaj Futbol Ligi 2022 etapları ve Süper Finallerinden, Gelişim Ligleri, Bölgesel Amatör Lig ile diğer amatör liglerden tespit edilerek geniş oyuncu havuzuna dahil edilen ve süreç içerisinde değerlendirilecek oyunculardan oluşturuldu. Milliler, 27 Kasım 2022 Pazar günü saat 15.00'te, Antalya Manavgat The Sense de Luxe Hotel'de toplanacak.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Gündüz Selçuk (Rumeli Kavağı), Eşref Barış Mengiş (Antakya Belediye Spor), Efe Akpınar (Karataş Belediye Spor)

Savunma: Cenk Şeker (Derince Spor A.Ş.), Serhat Yosmaoğlu (Giresun Sökenspor), Hakkı Can Fotbolcu (Ödemişspor), Uğur Yetkin (Samsun 19 Mayıs Belediye Spor), Doğa Yalçın (Payallar Konaklı Spor), Emre Kabak (Anadolu Hisarı), Murat Tuyen Çakar (Manavgat Belediye Spor)

Hücum: Tamer Erbaş (Sakarya Ferizli Spor 2011), Hüseyin Özdem (Yelki Spor), Kerem Palta (Azganlıkspor), Batuhan Ş. Battal (Küçükçekmecespor A.Ş), Mert Aydın (Manavgat Belediye Spor), Fatihcan Öztürk (Hes İlaç Afyonspor)