Plaj Futbolu Milli Takımı, ANOC Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemelerindeki ikinci maçında İsveç'i 8-1 mağlup etti. İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede Milliler'in gollerini Barış Terzioğlu (2), Efe Lorenzo Deniz, Emrah Ekmekci, Ömer Behiç Benlidayı, Ege Alkan, İsmail Turhan ve Serkan Banazlı kaydetti. Türkiye, bir sonraki maçında 31 Ağustos'ta TSİ 14.45'te İspanya ile karşılaşacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz