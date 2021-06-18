Plaj Futbolu Milli Takımı, İspanya’ya 5-3 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya’ya 5-3 yenildi. Portekiz’de gerçekleşen organizasyonda ikinci maçında İspanya’yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı. İkinci devrede beraberliği yakalayan milliler, bu yarıyı da 2-1 geride kapattı. Son devrede karşılıklı goller olurken Türkiye sahadan 5-3 yenik ayrıldı.

Milli takımın gollerini Yasin Bağcı ile Barış Terzioğlu (2) atarken, İspanya’nın golleri ise Llorenc (2), Javi Torres, Domingo ve Chiky’den geldi. Türkiye, gruptaki son maçında yarın Belarus’la karşılaşacak.