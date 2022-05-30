Avrupa A Ligi'ni hedefleyen Plaj Futbolu Milli Takımı, 25 Mayıs 2022 tarihinde başladığı ikinci kampını İzmir'de sürdürüyor. 2 Haziran 2022'ye dek İzmir İnciraltı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi Plaj Futbolu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan milliler, temmuz ayında Moldova'da Avrupa B Ligi'nde mücadele edecek.

Ozan Yılmaz: "Avrupa A Ligi'ni ve Avrupa Plaj Oyunları'nı hedefliyoruz"

Teknik Direktör Ozan Yılmaz, "İlk kampımızı Nisan ayında Manavgat'ta gerçekleştirdik. O kampta kuvvet ve dayanıklılık üzerine çalışmıştık. Şimdi İzmir'de oyun felsefelerimizi ve kurgularımızı oluşturuyoruz. Her türlü senaryo üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Temmuz ayında Moldova'da Avrupa A Ligi'ne yükselebilmek için ter dökeceğiz. Oynayacağımız rakipler Moldova'ya gittiğimizde çekilecek kuralar sonucu belli olacak. B Ligi'nde şampiyon olacak takım aynı zamanda 2023 yılında oynanacak olan Avrupa Plaj Oyunları'na direkt katılım hakkı elde edecek. İyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda sıkı çalışıyoruz" diye konuştu.

Plaj Futbolu Milli Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Serbay Can (Seyhan Belediyespor), Mazlum Güneş (Çayırbaşı Belediyespor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz