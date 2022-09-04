Plaj Futbolu Milli Takımı, ANOC Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri müsabakasında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. İtalya'nın Katanya kentindeki mücadelede Millilerin golünü Metzler (kk) attı. Türkiye, böylelikle turnuvayı 8. olarak tamamladı.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz