TFF Plaj Futbolu Ligi 2022 Süper Finallerinde 29 Ekim'de oynanan çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale çıkan 4 takım belli oldu. Alanya Belediyesi Galip Dere Plajı Plaj Futbolu Stadı'nda 30 Ekim'de yapılacak olan yarı final müsabakalarında takımlar finalist olma mücadelesi verecek. TFF Plaj Futbol Ligi 2022 Süper Finallerinde şampiyonun belirleneceği final maçı 31 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarından önce TFF yetkilileri, Alanya Belediyesi çalışanları, hakemler ve takımlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Yine her müsabakadan önce Türk Basınının duayen ismi, usta spiker ve gazeteci Halit Kıvanç anısına saygı duruşunda bulunuldu.



