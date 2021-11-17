Pjanic'ten 'nargile' açıklaması
Miralem Pjanic sosyal medya hesabından basında dolaşan nargile fotoğrafının ardından açıklama yaptı. Boşnak yıldız Instagram hesabından "Basındaki fotoğraf eski. Ukrayna maçında oynamama kararını teknik direktörle birlikte aldık" ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek-Ukrayna maçının kadrosunda yer almayan Miralem Pjanic basında çıkan haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.
Hakkındaki haberleri yalanlayan Boşnak yıldız, "Ukrayna maçında oynamamak, teknik direktörle benim aramdaki bir karardı. Ayrıca basında dolaşan fotoğraf da eski" ifadelerini kullandı.