Bosna Hersek-Ukrayna maçının kadrosunda yer almayan Miralem Pjanic basında çıkan haberler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.

Hakkındaki haberleri yalanlayan Boşnak yıldız, "Ukrayna maçında oynamamak, teknik direktörle benim aramdaki bir karardı. Ayrıca basında dolaşan fotoğraf da eski" ifadelerini kullandı.