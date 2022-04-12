Beşiktaş ’taki geleceği merak konusu olan Miralem Pjanic’in yola siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceği belli oldu. Barcelona’dan kiralanan oyuncunu geleceğiyle ilgili Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Xavi'nin planlarında yok! Maliyeti 30 milyon euro

İspanyol basınına göre Katalan ekibi de oyuncuyu gelecek sezonun kadrosunda düşünmüyor. Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin planları içerisinde yer almadığı belirtilen futbolcunun kulübe yıllık maliyetinin yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Galatasaray ’ın ismi geçti

Bu miktarın Barça kulübü için çok külfetli olduğu, bu yüzden Katalan ekibinin Pjanic için şimdiden, gelecek sezon gideceği bir takım bakmaya başlayacağı kaydedildi. Galatasaray’da başkan Burak Elmas’ın 32 yaşındaki yıldızı Barcelona Başkanı Laporta’dan istediği, geçtiğimiz haftalarda haberlere konu olmuştu. (Skorer)