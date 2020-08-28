Pistte şampiyonluk zamanı

Atletizmde yıl içindeki en kapsamlı ve yüksek kaliteli yurt içi organizasyon Turkcell Süper Lig’de 2020’nin şampiyonları Bursa’da belirlenecek. Atıcılar Pisti’nde bugün ve yarın devam edecek final yarışlarının sonunda şampiyon kulüpler kupalarını alacak. İlk kademede yapılan 20 yarış sonunda Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda lider bulunuyor.



