Pistte şampiyonluk zamanı

Atletizmde yıl içindeki en kapsamlı ve yüksek kaliteli yurt içi organizasyon Turkcell Süper Lig’de 2020’nin şampiyonları Bursa’da belirlenecek. Atıcılar Pisti’nde bugün ve yarın devam edecek final yarışlarının sonunda şampiyon kulüpler kupalarını alacak.

28 Ağustos 2020, Cuma 08:33 Son Güncelleme:
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Pistte şampiyonluk zamanı

Atletizmde yıl içindeki en kapsamlı ve yüksek kaliteli yurt içi organizasyon Turkcell Süper Lig’de 2020’nin şampiyonları Bursa’da belirlenecek. Atıcılar Pisti’nde bugün ve yarın devam edecek final yarışlarının sonunda şampiyon kulüpler kupalarını alacak. İlk kademede yapılan 20 yarış sonunda Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda lider bulunuyor.


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