Pistte çifte zafer

Sporu durma noktasına getiren korona virüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte birçok branşta sezon yeniden başlatıldı. Bunlardan biri de motorsporları oldu. Milli motosikletçilerimiz Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, pandemi sonrası ilk yarışlarını İspanya’daki Jerez pistinde yaptı. Dünya Superbike Şampiyonası’nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 5 ay aradan sonra yeniden başlayan sezonu 3.’lük kürsüsüne çıkarak yaptı. Supersport 300 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu da yüzümüz güldürdü. Biblion Motoxracing Yamaha takımı adına yarışan Bahattin Sofuğolu ilk yarışta 6. olmasına rağmen ikinci yarışta birincilik kürsüsüne çıktı. Supersport 300 Dünya Şampiyonası’nda yarış kazanan ilk Türk sporcu olan Sofuoğlu böylece pilotlar klasmanında 35 puanla ikinci sıraya yükseldi.