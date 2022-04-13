İNG Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide, Ataşehir'de ezeli rakipleri Fenerbahçe Beko'yu deviren Galatasaray NEF'in Yunan coachu Andreas Pistoilis, FANATİK'e konuştu. Derbiyi yorumlayan, iki kulüp arasındaki ezeli rekabeti çok iyi bildiğini söyleyen Pistoilis, Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra transferin de bir gün içinde bittiğini, böyle bir teklif almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Söz şimdi, geldiği günden bu yana çıktığı 4 maçı da kazanan Pistoilis'te..

'Akdeniz insanı böyledir'

Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti hakkında neler biliyordunuz, geldikten sonra neleri deneyimlediniz ve öğrendiniz. Arka arkaya iki derbi vardı, biri futbolda, biri basketbolda...

"Bu rekabetin benim için Avrupa'nın en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. El Clasico'dan (Real Madrid-Barcelona), benim ülkemdeki Panathinaikos- Olympiakos rekabetinden bir farkı yok. Buraya Kızılyıldız- Partizan rekabetini de ekleyebilirim. Fenerbahçe- Galatasaray rekabetini de çok iyi biliyorum. Türk halkı ve Yunan halkı arasında da çok büyük benzerlikler var. İnsanların kulüplerine karşı ne kadar tutkulu olduklarını çok iyi biliyorum. Ve bu derbilerin onlar için ne anlam ifade ettiğini de... Bunlar özel maçlar ama bazen çılgınca olabiliyor. İşler normalin dışına çıkabiliyor ama Akdeniz insanı böyle. Türkler, Yunanlar, İspanyollar bazen sınırı aşıyoruz. Ama bu taraftar olmanın bir parçası. İşin doğasını çok iyi biliyorum. Benim için önemli bir tecrübe oldu ama yıllardır Olympiakos-Panathinaikos maçlarını yaşamış biri olarak bu tip atmosferlere çok alışığım. Bu konuda tecrübeliydim yani."

'Kazanmanın bir yolunu bulduk'

Derbiye nasıl hazırlandınız, oyun planınızı uygulayabildiniz mi?

"Öncelikle ilk idman gününden itibaren maça teknik-taktikten ziyade mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Savaşmalıydık, konsantre olmalıydık ve her türlü olumsuz şarta hazır olmalıydık. Gerçi bütün maçlar öncesi bunu yapıyoruz ama mental anlamda oyuncularımıza 'Savaşa gidiyoruz, kazanmak istiyoruz, başka seçeneğimiz yok' mesajını hafızalarına kazımaya çalıştık. Aklımızda kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Biliyoruz ki sahada derbinin doğası gereği mecazi anlamda büyük bir kavga olacak. Benim için çok önemli olan bunu yaptık. Savaşa hazırlandık, konsantre olduk ve kazandık. Bazen küçük detaylarda başarısız olduk. Skorda geriye düştük ve maçın içinde oluşan, kötü giden şeylere çabuk reaksiyon verip adapte olduk. Yani oyuncularımla beraber kazanmanın bir yolunu bulduk. Bu benim için çok önemliydi."

'Her maçta gelişiyoruz'

Geldiğinizden bu yana oynadığınız 4 maçı da kazandınız. Sezon sonunda takımı nerede görüyorsunuz?

"Benim için önemli tabii ki. Ama daha önemli olan bazı maçları iyi oynamadık. Kötü oynarken de kazanmanın bir yolunu bulduk. Biliyorum ki her maç gelişiyoruz. Oyuncularıma çok büyük inancım var. Bazı oyuncularım beklediğimden daha iyi işler de yapıyor. Bunlar olursa, inşa etmeye başladığımız şeyi korumayı ve daha geliştirmeyi başarırsak sezonu iyi bir yerde bitirebiliriz. Ben daha da gelişme göstereceğimize inanıyorum."

'Teklif alınca gurur duydum'

Gelelim Galatasaray'a transferinize. İlk teklif geldiğinde neler hissetiniz mesela?

"15 yıldan fazla bir süredir asistan coach olarak görev yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıldır baş antrenörlük için kendimi hazır hissediyordum ve bir teklif bekliyordum. Galatasaray'dan teklif gelince çok mutlu oldum. Hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul ettim. Transferim teklif geldikten sonra 1-1.5 gün içinde bitti. Daha önce Türkiye'de Banvit'te bir yıl çalışmıştım. Çok sevdiğim bir ülke. Burada yaşamayı, Türk insanını çok seviyorum. Ayrıca Galatasaray çok büyük bir kulüp ve büyük bir camia. Potansiyeli olan, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. Bir kez daha söylüyorum teklif aldığım için çok ama çok mutlu oldum ve gurur duydum. Buradaki bazı kişilerle yakın dostluklarım da var. İyi ilişkilerim var ve bunlar benim iyi bir çalışma ortamına sahip olacağımın garantisiydi."

'Taraftarı salona bekliyoruz'

Son olarak Galatasaray taraftarına mesajınız var mı?

"Öncelikle şu ana kadar verdikleri destek için minnettarım. Çok büyük bir taraftar kitlemiz olduğunu biliyorum ve önümüzdeki maçlarda desteklerini artırmalarını istiyorum. Salona gelen taraftar sayısını artırmak da benim görevlerimden ve hedeflerimden biri. Çünkü buna ihtiyacımız var."

Gökhan German