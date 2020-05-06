Pistlerin kralı, evinin ustası! Yasmani Copello..

FANATİK ÖZEL - Mercan Polat | Avrupa şampiyonu, Dünya 2.’si ve Elmas Ligi’nde yarışan ilk Türk atlet olan Yasmani Copello, FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu. Karantina sürecinde yaşadıklarını anlatan 33 yaşındaki sporcu, gelecekteki hedeflerinden bahsetti. Yeniden pistlere dönmek için can attığını söyleyen başarılı sporcunun açıklamalarından ön plana çıkanlar şunlar oldu: “Bulunduğumuz dönem içerisinde her sporcu gibi ben de antrenmanlarımı evde yapmak zorunda kalıyorum. Oturduğum sitede küçük bir koşu parkuruna sahibiz. Orada hafif koşu yapabilme şansı buluyorum. Aynı zamanda federasyon bize ağırlık ekipmanları gönderdi. Onlarla devam etmeye çalışıyorum.”

‘Yüzde 100 verim imkânsız’

Evde yaptığı antrenmanların sınırlı olduğunu söyleyen Copello 400 metre koşucusu olduğu için idmanların sadece onu formda tuttuğunu söyledi ve ekledi: “400 metre koşucusu olduğum için antrenmanlarım bu sisteme dayalı. 400 metre engelli branşı da dünyanın en zor dallarından biri. Bu yüzden evde yaptığım antrenmanlar sadece fit kalmama yardım ediyor. Maalesef atletizm pisti olmadan yüzde 100 verim almak imkânsız.”

‘Özgürlüğün değerini anladım’

Koronavirüs nedeniyle Yasmani Copello da her sporcu gibi karantinayı evinde geçiriyor. Başarılı sporcu ise atletizm pistlerini özlediğini söylerken şu yorumu yapmayı ihmal etmedi: “Bu süreçte özgürlüğümüzün değerini anladım. En çok özlediğim şey tabii ki atletizm pistleri oldu. Dışarıda antrenman yapmayı çok özledim. Bunu gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

‘Ertelemeyi lehime çevireceğim’

Copello, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtirken konuyla ilgili olarak da “Alınan bu kararı kesinlikle doğru buluyorum. Sağlık spordan daha önce gelir. Bu kararı kendi lehime çevirmek istiyorum. Şimdi biraz dinlenerek seneye kendimi en iyi şekilde hazırlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman olduğu gibi yine hedefim madalya olacak” ifadelerini kullandı.

‘Online oyunlarla ilgileniyorum’

Karantina sebebiyle vaktinin çoğunu eşiyle beraber geçiren 33 yaşındaki sporcu, online oyunlara da bir hayli zaman ayırdığını söylerken evde geçen günlerde neler yaptığını da anlattı: “Genelde internet üzerinden online oyunlarla ilgilenme fırsatı buluyorum. Antrenman arası ve sonrası vaktimi bu tarz oyunlarla geçiriyorum. Eşimle birlikte dizileri takip ediyoruz. Evin içinde değişiklikler, tadilatlar yapıyoruz. Zamanımı genellikle böyle geçirdiğimi söyleyebilirim.”

‘Bayrağı göndere çekmek istiyorum’

Copello, karantina sonrasında spor hayatında nasıl bir yol izleyeceğini de anlattı. Yeniden madalyalar kazanmak için mücadele edeceğini söyleyen başarılı sporcu, “Hedefim, tam konsantre olarak yeniden işimi yapmak olacak. Önümde çok önemli organizasyonlar var. Ben de yeniden kürsüye çıkıp İstiklal Marşımız’ı dinletmek ve Türk bayrağını yeniden göndere çektirmeyi çok istiyorum” diye konuştu.

"Ülkemle gurur duyuyorum"

Türkiye’nin koronavirüs yönetimini çok iyi bulduğunu söyleyen Copello,“Yabancı arkadaşlarım bazı temizlik malzemelerinin videolarını atıp Türkiye’den geldiğini söylüyorlar. Bir kez daha ülkemle gurur duydum”dedi

Küba asıllı bir atlet olarak Türkiye için ter döken Yasmani Copello, ülkemizin koronavirüs yönetimini de çok başarılı bulduğunu söyledi. Ülke standartlarının çok yüksek olduğunu belirten Copello, “Yönetimin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hatta sadece ben değilim bunları söyleyen. Yabancı arkadaşlarımızdan bile duyuyorum bunları. Bana Türkiye’den gelen temizlik malzemelerinin videolarını gönderip ‘Bunlar Türkiye’den mi geldi’ diye soruyorlar” dedi.

‘Daha önce de görmüştüm’

Sağlık sisteminin oldukça iyi olduğunu söyleyen 33 yaşındaki atlet, sözlerini ise şöyle noktaladı: “Sağlık sistemimizin standartlarının çok yüksek olduğunu daha önceki tecrübelerimde de görmüştüm. Bir kez daha ülkemle gurur duyduğumu net bir şekilde söyleyebilirim.”





Başarılı sporcu, karantina günlerinde kendi imkanları ve atletizm federasyonunun gönderdiği ağırlık ekipmanlarıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



