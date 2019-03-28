Pişken yeniden şampiyon

Hüseyin Pişken, Master 70 KG Türkiye Şampiyonu olarak tekrar milli formayı giymeye hak kazandı. Mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı da hak eden Hüseyin Pişken, “Değerli yönetici ve ilgililere sporcusuna sahip çıkmalarını, sponsor olmalarını bekliyorum. Tek başına bu kadar oluyor. Bu spor için maddi manevi her türlü destek şart oluyor. Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Maalesef Fatsa Ordu olarak sporcusuna sahip çıkmada biraz kısır. Biz podyumda savaşıyoruz. Bari güç birliği yapılsın da Fatsamızı, al bayrağımızı dış platformlarda dalgalandıralım” dedi.