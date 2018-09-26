Pişken: Dünya kupasını Fatsa’ya getireceğim

12-16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası seçmelerinde master erkeklerde (40 yaş üstü) Türkiye şampiyonu olan Hüseyin Pişken, şampiyonluk kupası ile Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’yi ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu Hüseyin Pişken, “Katıldığım yarışma 7-10 Aralık 2018 tarihinde İspanya ya da Ekvator’da yapılacak olan dünya kupası öncesi milli takım seçmeleriydi. Ben daha önceki yıllarda da dünya kupasına gitmiştim. O zaman büyüklerde 8. olmuştum. Bu şampiyonada ilk üç için iddialıyım ve bunun için sıkı bir çalışma yapıyorum. İnşallah dünya kupasını Fatsa’ya getireceğim” diye konuştu.

Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise milli sporcu Hüseyin Pişken’i başarısından dolayı tebrik ederek, “Hüseyin Pişken Fatsamızın yetiştirdiği değerli sporculardan birisidir. Kendisi aynı zamanda yaptığı spor dalında hocalık yapıyor. Ben de kendi tesisinde spor yapma imkanı buldum, öğrencisi de oldum. Hocalığı kadar sporculuğu da başarılı. Ben dünya kupasını şehrimize getireceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.