Pişik genellikle sıcak havalarda karşılaşılan bir cilt problemidir. Bacak araları ve koltuk altları gibi birbirine sürtünen bölgelerde terleme ile birlikte görülen kızarıklıklara pişik denilmektedir. İleri seviyelerde yoğun olarak acı hissettiren pişik, kişinin yürümesini bile zorlaştırmaktadır. Peki, pişik nasıl geçer? Sizler için pişiğe iyi gelen çözüm yollarını derledik. Sıcak aylarda terlemenin de oluşmasıyla artan pişik problemleri sıcaklık dışındaki faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu bağlamda; fazla kilo, sentetik çamaşır kullanımı ve kimyasal içeren ıslak mendiller de pişik oluşumunu tetiklemektedir. Pişik olmamak için bu faktörlerden uzak durulması gerekmektedir. Ancak pişik oluştuktan sonra da iyileştirilebilen bir rahatsızlıktır.

Pişiğe ne iyi gelir?

Pişik yoğun olarak bebeklerde görülmesine rağmen, yetişkinlerde de ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda, tüm yaş gruplarına pişik olduktan sonra buna uygun yapıdaki kremleri kullanması tavsiye edilmektedir. Tedavi etmeye yönelik ve mantar önleyici yapıdaki bu kremler pişikten dolayı oluşan yanma hissini gidermeye yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak olası mantar problemlerinin de önüne geçmektedir.

Pişikten dolayı oluşan kızarıklık ve acıyı hafifletmeye yardımcı bir üründe bebek pudralarıdır. İsmi bebek pudrası olmasına rağmen bu ürünlerin yetişkinler açısında da etkili olduğu kabul edilmektedir. Pudra sayesinde pişik alanında oluşan nemli yapı da daha kuru bir hale getirilmektedir.

Pişik nasıl geçer?

Pişik başladığı andan itibaren önlem alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü tedavi edilmeyen pişikler, ilerleyen günlerde mantar enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir. Hatta uzun süre devam edince kişinin sosyal hayatını da kısıtlamaktadır. Pişik, özellikle ilk evrelerde basit yöntemlerle hafifletilebilmektedir. Bu bağlamda bebek pişikleri için zeytinyağı ve lavanta yağı önerilirken yetişkinler pişikleri için de yoğurt ve Hindistan cevizi yağı önerilmektedir.

Orijinal zeytinyağı ve lavanta yağı, özellikle bebeklerde oluşan pişiklerde hızlı sonuçlar vermektedir. Pişik olan bölgeye bu yağlar ile masaj yapmak pişiğin iyileşmesi için yeterli olmaktadır. Cildi çok hassas olanlar için lavanta yağının su ile seyreltildikten sonra uygulanması gerekmektedir.

Hindistan cevizi yağı ve yoğurt da pişiğin iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Bu bağlamda, yetişkinler için Hindistan cevizi yağının 4 gün kadar pişik üzerine sürülmesi yeterli olmaktadır. Bu süre sonunda pişiğin büyük bir oranda iyileştiği gözlenmektedir. Hindistan cevizi yağına benzer şekilde ilgili alana yoğurt sürülerek farklı bir tedavi de uygulanabilmektedir. Yoğurt tüketildiği zaman da vücuttaki enfeksiyonları engellemeye yardımcı bir besin olarak görev üstlenmektedir.

Pişiği önlemenin yolları nelerdir?

Pişik, gün içerisinde yapılan bazı alışkanlıklar değiştirildiği taktirde önlenebilen bir problemdir. Bu bağlamda kimyasal içerikli mendillerden ve sentetik çamaşırlardan uzak durulması gerekmektedir. Islak mendillerin fazla tüketilmesi, buradaki cildin tahriş olmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da ilgili alanda pişik oluşması için temel atılmaktadır. Buna benzer şekilde saten ve sentetik içerikli çamaşırlar da cildin hava almasını engelleyerek, buradaki pişik oluşumunu tetiklemektedir.

Dar kıyafet kullanımı ve aşırı kilo da pişik üzerinde etkisi olan diğer faktörlerdir. Fazla kilosu olan insanların bükülme yerlerinde daha fazla terleme oluşmaktadır. Koltuk altı ve kasık bölgesi dışında bu kişilerin derilerinin katlandığı bazı alanlarda da pişik oluştuğu gözlenmektedir. Bu bağlamda fazla kilolardan kurtulmak, olası pişik problemlerinin de önüne geçmektedir. Özellikle sıcak havalarda giyilen dar kıyafetler sebebiyle vücut hem baskı altına girmekte hem de hava alamamaktadır. Olabildiğince geniş kıyafetler tercih etmek de pişiği önlemenin bir diğer yolu olarak kabul edilmektedir.

Pişiği hemen geçirmenin yolları

Pişik oluştuktan sonra başvurulabilecek bazı uygulamalar sayesinde bu problemden hızlıca kurtulmak mümkün olmaktadır. Bu bağlamda pişikten kurtulmanın en hızlı yolu, kil uygulamasıdır. Aktarlardan rahatça alınabilen killerin pişik üzerine sürülmeden önce 5 dakika kadar bir tencerede ısıtılması gerekmektedir. Isındıktan sonra pişikli bölgede bekletilen kilin, daha sonra da yıkanarak temizlenmesi gerekmektedir. Düzenli aralıklarla uygulanan kil sayesinde, pişik hızlı bir iyileşme sürecine girmektedir. Zeytinyağının bir pamuk yardımıyla pişiğe sürülmesi de kil kadar hızlı bir çözüm yolu olarak kabul edilmektedir.

Pişik oluşan bölge havasız kaldığı zaman daha ileri seviyelere taşınmaktadır. Bu bağlamda, pişikli bölgenin sık sık yıkanması da iyileşme sürecini pozitif yönde etkilemektedir. Bölgenin havalandırılması da yıka ile aynı etkileri göstermektedir.

Kimyasal içerikli ıslak mendiller pişiğe neden olurken, saf su bazlı ıslak mendiller pişik üzerinde tam tersi bir etki bırakmaktadır. Buna göre, su bazlı bebek mendilleri ile pişikli alanın sık sık silinmesi tavsiye edilmektedir. Bu mendiller, pişikli bölgenin rahatlamasına ve oluşan kızarıklığın da hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Evde doğal pişik kremi nasıl yapılır?

Bitkisel içerikli hazırlanan kremler, çok sayıda sağlık problemine karşı kullanılabilmektedir. Bu bağlamda vücutta oluşan pişikler için de doğal kremler yapmak mümkündür. Bu krem için gereken malzemelerin ulaşımı oldukça basittir ve aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

- İşlem görmemiş zeytinyağı

- Çeyrek bardak kadar bal mumu

Ev yapımı pişik kreminin yapımına bal mumunun eritilmesi ile başlanmaktadır. Bu bağlamda mumların daha rahat erimesi için küçük parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir. Küçük bal mumu parçaları ile zeytinyağının karışım kıvam alıncaya kadar eritilmesi gerekmektedir. Karışım eridiği anda da henüz sıcakken bir kavanoz içerisine doldurulmalıdır. Bal mumu ve zeytinyağı karışımı katılaşınca, bir krem gibi pişik üzerine sürülebilmektedir. İhtiyaç duyulan her an hazırlanan doğal kremden yardım alınabilmektedir.