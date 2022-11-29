Galatasaray , geçen sezon 'gençleşme' adı altında farklı bir kadro planlamasına gitmişti. Bu yapılanma çerçevesinde gelecek vaadeden bazı genç oyuncular transfer edilmişti.

Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni ise, Steaue Bükreş'ten transfer edilen genç Rumen yıldız Olimpiu Morutan'dı.

Pisa Sportif Direktörü Claudio Chiellini, Olimpiu Morutan ile ilgili olarak Fanatik.com.tr'den Burak Özdemir'e açıklama yaptı.





GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

O dönem Galatasaray'da görev yapan Fatih Terim'in isteği üzerine Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncunun transfer için harekete geçmişti.

Sarı - kırmızılılar Menajer Ioan Becali ve Rumen ekibi Steaua Bükreş'in yetkilileriyle uzun süren görüşmelerde bulunmuştu. Galatasaray, kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Steaua Bükreş'i 4.10 milyon Euro bonservis bedeline ikna etmişti.

MORUTAN'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig 'de 13'ü ilk 11 olmak üzere 26 maçta görev yapan Olimpiu Morutan, üç kez gol sevinci yaşarken, üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise, üçü ilk 11 olmak üzere yedi maçta şans bulan 23 yaşındaki hücum oyuncusu sarı - kırmızılıların deplasmanda Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı yendiği maçta harika bir asiste imza atmıştı.





Morutan, Türkiye Kupası'nda bir bir maçta bir asistle oynamıştı.

PISA'YA TRANSFER OLDU

Galatasaray'da yeni yönetim teknik direktör olarak Okan Buruk ile anlaşmasının ardından büyük bir transfer taaruzuna başlamıştı.

Sarı - kırmızılı yönetim, Morutan ile aynı bölgede görev yapan ve Adana Demirspor'da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün takıma geri dönünce, Morutan ikinci plana düştü.

Aynı bölge için İngiliz ekibi Milot Rashica'yı da transfer etme planları olunca, Morutan bir anda gözden düştü. Galatasaray da genç oyuncuyu kiraya verme yolunu seçti.

PISA İLE YAPILAN SÖZLEŞME

Galatasaray, Morutan'ı sürekli forma giyebilmesi için İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiraladı. Sarı - kırmızılılar bu kiralamadan 150 bin Euro kazanırken, Pisa isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5.5 milyon Euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip.

Öte yandan Morutan, en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse, Pisa zorunlu olarak 5.5 milyon Euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek zorunda kalacak.

PISA'DA ŞOV YAPIYOR

Serie B'de mücadele eden Pisa, 14 maçta topladığı 18 puanla 10. sırada yer alırken, Morutan takımın en fazla skora katkı yapan ismi konumunda...

Yıldız oyuncu ligde oynadığı 12 maçta dört kez gol atarken, beş de asist yapma başarısı gösterdi. Morutan, Pisa'nın ligde attığı 24 golün dokuzuna doğrudan katkı vererek bu alanda takıma liderlik etti.

PISA'DAN AÇIKLAMA

Olimpiu Morutan'ın gelecek sezon Galatasaray'a geri dönüp, dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Pisa Sportif Direktörü Cladio Chiellini Rumen oyuncu ile ilgili olarak Fanatik.com.tr'den Burak Özdemir'e; "Açıkçası Morutan'dan çok memnunuz.

Gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyuz. Haziran ayında görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr

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