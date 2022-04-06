Pisa – Brescia l Analiz

Serie B’de 58 puan 12 averaj ile 3. sırada yer alan Pisa, 57 puan 17 averaj ile 6. sırada yer alan Brescia ile karşı karşıya geliyor.

Sezonun son haftalarına girilirken puan sıralamasındaki rekabet ligin heyecanını arttırıyor. Pisa’nın Serie A’ya çıkabilmesi için ligi ilk iki içinde bitirmesi gerekiyor. Ev sahibi takım 1 maç eksiğiyle zirvenin sadece 4 puan uzağında. Bu sezon iç sahada gösterdiği performansla dikkat çeken Pisa, son 5 maçın 3’ünde kalesini gole kaparken toplamda 11 golle kendi sahasında en az gol yiyen takım konumunda. Son lig maçında Benevento karşısında 5-1’lik ağır bir mağlubiyet yaşayan ev sahibi ekip, bu maçlar birlikte toparlanmak istiyor.

Brescia’nın ligde ilk iki iddiasını hala sürdürüyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyerek güzel bir seri yakalayan konuk ekip, son olarak Vicenza’yı 2-0’la geçerek üst üste 11 maçta gol bulmayı başardı. Kolay pes etmeyen bir yapıya sahip olan Brescia son 10 resmi maçında 6’sında geriye düşmesine rağmen puan almayı başardı.

Ligde ilk iki için iddiasını sürdüren iki takımın mücadelesinde tarafların karşılıklı gol atmasını bekleyebiliriz.



