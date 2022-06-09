Pirlo geliyor

Karagümrük yılın bombasını patlatıyor. Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, imza için İstanbul’a geliyor. Zorlu bir Juventus sınavı atlatan teknik direktör, tekrar yola çıkmaya hazırlanıyor. Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile sözleşmeyi yakında imzalayacak. Teknik direktörlük kariyerine Juventus ile başlayan Andrea Pirlo, 2020/21’d e çalıştırdığı İtalyan ekibinden sezon sonunda ayrılmıştı. 2019/20’de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı. İtalyan ekibindeki görevinin ardından uzun süre dinlenen 43 yaşındaki çalıştırıcı, şimdi Tü rkiye’nin yolunu tutacak.

Takım İtalya gibi

Geçtiğimiz aralık ayında Fatih Karagümrük’ün başına Volkan Demirel geçmişti, ancak genç teknik direktör ile yollar 27 Mayıs’ta ayrıldı. Fatih Karagümrük kadrosunda Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan oyunculara sahip. Ayrıca Pesic, Yann Karamoh, Caner Erkin gibi Serie A geçmişine sahip isimler de var.